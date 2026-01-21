Lazio, Mattei: "Lotito sta provocando Sarri. Ha smontato la squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Stefano Mattei ha commentato la complicata situazione che vige in casa Lazio, criticando aspramente la società per le numerose cessioni chiuse a gennaio. Queste le sue parole:

“Tra un emendamento e l’altro, Lotito sta provando in tutti i modi a provocare Sarri. Qualche giorno fa ha detto che questa squadra da qualche allenatore è ritenuta buona, significa che in contatto con qualcuno".

"Nel frattempo Fabbian, Timber e Toth sono andati in atre squadre. Vorrei sapere quanto vogliono tirare la corda Lotito e Fabiani. Qui è partito il fuggi fuggi generale perché i giocatori hanno capito che devono pensare a loro stessi. Non scappano dalla Lazio, ma dal presidente Lotito. Togliendo Romagnoli, Guendouzi e Castellanos hai smontato la squadra, le hai tolto la spina dorsale”.