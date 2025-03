Lazio, Mattei: "Tavares? Ecco come va gestito. Baroni dovrebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuno Tavares è un'incognita. Tornato dal ritiro del Portogallo, ora il terzino portoghese dovrà tentare di recuperare la forma in vista della prossima partita contro il Torino, dopo aver saltato Bologna per un problema fisico nei minuti antecedenti al fischio d'inizio del match. La sua gestione, in tal senso, dovrà essere oculata ed è questo uno dei temi trattativa dal giornalista Stefano Mattei intervenuto ai microfoni di Radiosei:

LA GESTIONE DI TAVARES - "La gestione di Tavares nelle prossime partite della Lazio? Con il Torino, gara d’attacco, metto Tavares. Nelle gare in cui serve anche maggiore attenzione spazio per Hysaj. Il resto sarà da valutare anche in relazione ai risultati che matureranno, oltre che dalle condizioni del momento dei calciatori. Tavares è un calciatore che puoi tenere nella prossima stagione solo nel caso in cui alle sue spalle prendi un calciatore che dia garanzie fisiche e tecniche. L’esempio ce l’abbiamo vicino casa e chiama in causa Dybala. Non a caso la Roma ha investito su un elemento come Soulè che ha caratteristiche simili a quelle dell’argentino"

BARONI E I CAMBI - "Baroni dovrebbe avere l’elasticità di cambiare la squadra a partita in corso e capire bene se è meglio rischiare oppure difendersi. Attualmente la squadra non ha questa capacità, anche perché mancano leader capaci di aiutare i compagni a capire i momenti. Credo sia più un problema dei calciatori piuttosto che dell’allenatore. Nelle prossime partite la chiave sarà la presenza o l’assenza di Castellanos, anche perché l’alternativa alle sue spalle non c’è. Senza l’argentino Baroni è costretto ad alternare calciatori che però hanno mostrato di non rendere in quella posizione".