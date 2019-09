Lazio, Milinkovic e la prima rete in biancoceleste: era l'esordio in Europa League...

Lazio pronta, domani, all'esordio in Europa League contro il Cluj. La prima partita del girone rievoca dolci ricordi soprattutto per un biancoceleste: Milinkovic. Proprio durante l'esordio nei gironi della competizione nel 2015/16, il serbo realizzò il primo centro con l'aquila sul petto. La gara in questione era Dnipro-Lazio, sempre in trasferta. Kishna calciava un cross teso in area, il sergente svettava su tutti e insaccava la sfera. Un'immagine indelebile nella testa di Milinkovic, che anche domani proverà a dire la sua e trascinare i compagni verso la vittoria. Dopo quattro anni, tante voci di mercato, il gioiello della Lazio è ancora pronto a dare tutto per questa maglia.

