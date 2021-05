Lazio, Mimun ricorda lo scudetto del '74 e aggiunge: "Rifamolo presto!" - FOTO

47 anni fa oggi la Lazio regalava un sogno ai suoi tifosi e soprattutto la banda Maestrelli portava a Roma il primo scudetto della storia biancoceleste. In 121 anni di storia per ben due volte i supporters hanno potuto gioire per questo traguardo: una appunto nel 1974 e la seconda nel 2000. Sono passati tantissimi anni dall'era di Eriksson e ancor di più da quella del Maestro. La società ha celebrato questa giornata ed emblematico è il commento di Clemente Mimun, direttore del Tg5 e tifosissimo della Lazio, che ha così scritto su Twitter: "Rifamolo presto!".

