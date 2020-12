Lazio, Mimun sul sorteggio: "Avrei preferito il Real. Con il Bayern Monaco serve fortuna e umiltà"

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Clemente Mimun ha commentato il sorteggio della Lazio in Champions League. Sul doppio confronto con il Bayern Monaco, il direttore del Tg5 e tifoso biancoceleste ha spiegato: “Francamente per il sorteggio di Champions League speravo meglio, avrei preferito il Real Madrid. Il pareggio col Bruges secondo me è stato un campanello d’allarme, da lì ho capito che saremmo andati incontro a qualche guaio col Verona. In ogni caso sabato abbiamo fatto tutto noi, vedo comunque una responsabilità anche del nostro portiere sul gol di Radu che secondo me ha subito fallo, sinceramente".

IL BILANCIO DELL'AVVIO - “Finora non è stata una grande annata. Vedere fuori Lulic mi dà un fastidio terribile e ho paura che questa cosa duri ancora per parecchio tempo. La Lazio con tutto l’organico e i giocatori in forma è competitiva contro chiunque, ma quando inizia a mancare qualche pezzo è difficile andare avanti. Il centrocampo della Lazio al completo vale le grandi squadre internazionali. Però col Bayern credo convenga essere umili, è stato bello passare il turno ma serve anche un pizzico di buona sorte che ci è mancato ultimamente, guardate l’autogol di Lazzari di sabato".

L'ASSENZA DEI TIFOSI - “A tutto questo aggiungo che per la Lazio giocare senza tifosi è un deficit enorme, prima del lockdown è stata la squadra che maggiormente era stata spinta dal calore dei tifosi. Gli stadi vuoti sono freddi, quando non gioca la Lazio l’atmosfera è tale che praticamente mi addormento a guardare il calcio".

