Lazio, Natale è alle porte: la società rilascia gli orari del Lazio Style 1900

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio e i tifosi si preparano ad accogliere il Natale. La società si è già mossa per dare loro la possibilità di acquistare dei regali alternativi, a partire dal Christmas Box, il mini-abbonamento che prevede un pacchetto di cinque partite di campionato casalinghe (qui tutte le informazioni). Non solo, i tifosi avranno la possibilità anche di accedere al merchandising ufficiale biancoceleste. Per questo, la società tramite un comunicato ha reso note le date e gli orari in cui sarà possibile accedere ai Lazio Style 1900 dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023. Ecco cosa si legge nella nota del club:

"- LAZIO STYLE 1900 PARCO LEONARDO – Telefono + 390665499801 – Viale Bramante,19 - Parco Leonardo 00054 Fiumicino (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

Giorni di chiusura: 25,26 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023

30 e 31 dicembre rimarrà chiuso per inventario

- LAZIO STYLE 1900 VIA CALDERINI – Telefono + 390632541745 – Via Guglielmo Calderini 66/C – 00196 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00

Giorni di chiusura: 25,26 dicembre 2022 e 1,6 gennaio 2023

30 e 31 dicembre rimarrà chiuso per inventario

- LAZIO STYLE 1900 VIA PRENESTINA – Telefono + 390627800458 – Via Prenestina 200 – 00176 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30.

Giorni di chiusura: 25,26 dicembre 2022 e 1,6 gennaio 2023

- LAZIO STYLE 1900 ROMAEST – Telefono + 390622510795 – Via Collatina Km 12,800 – 00132 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00.

Giorni di chiusura: 25,26 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023

31 dicembre rimarrà chiuso per inventario

- LAZIO STYLE 1900 VIA DI PROPAGANDA – Telefono + 39066781574 – Via di Propaganda, 8A/8B/9/10 - 00187 Roma (RM) – Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.

Giorni di chiusura: 25,26 dicembre 2022 e 1° gennaio 2023

30 e 31 dicembre rimarrà chiuso per inventario".