Lazio, novità sul futuro di Sepe: la decisione del portiere

C'è aria di cambiamento in casa Lazio. Luigi Sepe, estremo difensore arrivato in prestito secco quest'estate dalla Salernitana, ha annunciato sui propri profili social di aver interrotto il rapporto con la Marat Football, agenzia che ne curava gli interessi sportivi e di proprietà del procuratore Mario Giuffredi che tra i tanti cura anche gli interessi di Mattia Zaccagni e Nicolò Casale. Non è ancora noto a chi il classe 1991 affiderà ora il proprio futuro. Di seguito le parole di addio e ringraziamento del portiere:

"Dopo oltre 10 anni di collaborazione,di traversie e vittorie, si chiude il mio rapporto con la MARAT football. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff per quanto fatto per me e Mario Giuffredi di cui resta invariato l'affetto e la stima".