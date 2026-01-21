Lazio, Oddi: "Abbiamo toccato il fondo. Mercato fatto al contrario"

TUTTOmercatoWEB.com

Sono parole amare quelle pronunciate da Giancarlo Oddi che, ai microfoni di Radiosei, ha commentato la situazione attuale in casa Lazio, criticando aspramente il mercato biancoceleste. Queste le sue considerazioni:

"Parlare di questa Lazio è difficile. Anche le parole di Sarri non aiutano, sapeva chi è il presidente. Il Como ci ha fatto una testa così, come all’andata. Perdere 3-0 in casa con il Como, e hanno sbagliato anche un rigore, è impossibile. Abbiamo toccato il fondo. Detto questo, loro sono bravi, il Como è una bella squadra".

Il mercato si sta facendo al contrario: prima non si poteva fare, ora si stanno perdendo i giocatori migliori. Saranno settimane dure, vista l’ultima partita. Il fondo lo abbiamo toccato su tutti i fronti, in questa situazione i calciatori entrano in campo senza cattiveria. C’è stato un peggioramento da parte di tutte le componenti. Ora attendiamo la fine del mercato per tirare le somme”.