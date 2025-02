Lazio, parla Liverani: "Dia non è una punta. Pellegrini deludente, gli altri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex centrocampista Fabio Liverani, che ha parlato di Inter - Lazio e del futuro della stagione dei biancocelesti. In più si è anche soffermato su diversi singoli, tra cui Noslin, Tchaouna e Pellegrini. Queste le sue parole:

“Purtroppo queste sfide si decidono con questi episodi qui, Arnautovic ha fatto un eurogol. La Lazio ha disputato una buona partita ma sicuramente senza Castellanos sono due gare in cui non c’è stata grande pericolosità davanti. Il Taty manca tanto, servirà trovare soluzioni, a partire dall’impegno importante di domenica in casa del Milan. Sfumata la Coppa Italia, serve rimanere attaccati al treno Champions e pensare all’Europa League".

"Dia non è una prima punta, è più pericoloso quando si muove, non dà riferimenti e sfrutta gli spazi creati dagli altri. Noslin male a Venezia, Tchaouna peggio a San Siro. Tchaouna non è in grado di fare la prima punta, soprattutto a Milano, in una partita importante. Le soluzioni sono due: avanzare Dia con Pedro dietro oppure rimettere Noslin. Castellanos mancherà per un po’, le partite ora sono importanti, occorre trovare velocemente una soluzione. Corsa Champions? Il prima ti serve per il rush finale, in queste settimane si deciderà tutto; raggiungere il quarto posto significherebbe aver fatto un campionato incredibile, sopra alle aspettative".

"Pellegrini? Fino a novembre credo abbia fatto il suo. La scorsa stagione non mi aveva entusiasmato, con la gestione Baroni è migliorato; l’ho visto centrato, dentro al gruppo, mi sembrava avesse fatto lo step di maturazione. A seguire c’è stato il blackout. La sua prestazione di ieri è stata deludente, ha dato la percezione di essere un giocatore che non ha la giusta concentrazione, che non ha la fame necessaria e l’attenzione. Io lo conosco e mi dispiace perché i primi mesi pensavo avesse fatto un passo avanti ma ieri non ha cambiato le gerarchie. Gli consiglierei di fare uno step: deve fare uno o due campionati da protagonista”.