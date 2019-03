Un evento in cui si è molto parlato di Lazio, quello svolto alla Luiss per il 'VI corso da team manager'. Dopo l'intervento di mister Simone Inzaghi, il noto giornalista Alfredo Pedullà ha risposto ad alcune domande riguardanti il club biancoceleste.

Inzaghi rimarrà alla Lazio?

"Per me non dipenderà dal piazzamento, ma dalle ultime scelte che faranno le grandi. Vedremo la Juventus che deciderà con Allegri. Molti dicono che i bianconeri possano dividersi da Allegri, ma è più facile che lui se ne vada dopo aver vinto qualcosa. Anche quando si dice rottura tra Lotito e Inzaghi io sorrido, tra loro c'è un rapporto come tra padre e figlio. Quando si divideranno, perché i cicli finiscono, sarà in modo tranquillo".

Quale sarà il futuro di Milinkovic?

"Se ne leggeranno tante. Penso che Lotito un po’ si sia pentito di aver dato una valutazione in tripla cifra l'estate scorsa, 120-130 milioni. Poi ci sono stati i Mondiali e Milinkovic ha fatto male, forse si è ambientato male. Io penso che con un'offerta vicina ai 90 si possa parlarne. Ora comunque è aria fritta".

