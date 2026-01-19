Lazio, Petrucci (Sky): "Mercato? Prima di nuovi acquisti servirà cedere"

Ospite ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha parlato del mercato della Lazio, soffermandosi poi sulla possibilità di vedere Vecino in campo contro il Como. Queste le sue parole:

"Prima di nuovi acquisti bisognerà cedere. Mandas è in pole perché devi fare tante plusvalenze per non avere vincoli a giugno, ma su di lui non c'è l'accordo sulla formula, per ora l'offerta è solo in prestito con diritto".

"La Lazio sta seguendo Giovane e non dispiace a Sarri, ma la trattativa al momento è molto difficile a causa dei tanti incastri. Dia al momento non ha offerte, Belahyane non è tanto convinto di tornare a Verona".

"Vecino deciderà a seconda delle sue condizioni, Sarri lo manderebbe in campo dal primo minuto, ma serve l'ok definitivo di Vecino che nel pomeriggio darà una risposta".

"Quest'anno la stiamo vedendo spesso una Lazio operaia, e non ha affatto una diminutio. La squadra ha capito i propri limiti e si adatta bene alle caratteristiche degli avversari".