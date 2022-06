Lazio, proseguono le vacanze dei biancocelesti: Patric in gran forma

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il mese di giugno è da sempre propizio per le vacanze dei calciatori. I componenti della rosa della Lazio si stanno godendo il meritato relax prima di iniziare il ritiro ad Auronzo di Cadore a luglio. Nei giorni scorsi hanno postato foto e stories Pedro e Cataldi. Il primo si è recato addirittura alle Hawaii mentre il secondo ha optato per lo zoo Safari di Fasano in Puglia. Un altro componente della rosa di Sarri che ha lasciato qualche indizio sui social in tal senso è Patric di cui ancora non è certo il futuro. L'addio sembrava scontato fino a qualche settimana fa, ma poi al termine del campionato si è aperto uno spiraglio per la rinegoziazione del contratto. Nel frattempo lo spagnolo appare in gran forma così come testimoniato dalla stories pubblicata su Instagram.