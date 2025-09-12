Lazio, Protti dall'ospedale: "Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Igor Protti sta giocando la partita più dura della sua vita. Un faccia a faccia contro una malattia che lo porterà a non mollare mai, prima di farlo uscire vincitore al triplice fischio. L'ex attaccante della Lazio, sui social, continua a godere del sostegno tutti i tifosi e di tutti gli appassionati ai quali, a distanza di qualche giorno dall'ultima volta, si è rivolto con un ringraziamento e alcuni aggiornamenti.

"Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete MERAVIGLIOSI!".