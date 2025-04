Lazio, Provstgaard a LSC: "Non riesco a descrivere l'emozione". E su Baroni...

Una giornata che non dimenticherà facilemente Oliver Provstgaard. Il danese ha fatto il suo esordio con l'aquila sul petto in un match e in un campo difficilissimo come quello del Gewiss Stadium. Il difensore ha preso il posto di Gigot, costretto a uscire causa infortunio, ma è entrato benissimo in partita.

Al termine del match ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono molto contento dell’esordio, non riesco a descrivere l’emozione è un grande giorno per me e per la mia famiglia. Era quello che volevo da quando sono arrivato. Il mio debutto con la maglia della Lazio non lo dimenticherò mai. Oggi era molto importante vincere, sono molto felice per la squadra, vedevo negli occhi del mister e nei nostri la voglia di ottenere un risultato importante su un campo difficile"

"Isaksen? Sono molto felice per Gus, sono contento e io spero di poter crescere ancora di più".