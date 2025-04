Lazio, quanto amore per Isaksen e Belahyane: l'abbraccio con i tifosi al Gewiss Stadium

Al triplice fischio di Atalanta - Lazio è scattata la festa nel settore ospiti del Gewiss Stadium. Gli oltre 900 tifosi biancocelesti si sono scatenati richiamando la squadra per esultare tutti insieme dopo la grande prestazione e i tre punti guadagnati su un campo difficilissimo. A brillare è stato soprattutto Gustav Isaksen, all'ennesimo gol pesante siglato, ma anche Reda Belahyane, partito titolare.

Entrambi autori di una buonissima gara, sono stati appunto richiamati sotto al settore per essere letteralmente abbracciati dai tifosi. Le immagini trasmesse in tv non lasciano dubbi: hanno fatto davvero breccia nel cuore dei tifosi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.