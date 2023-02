Lazio, Raffaele Sergio controcorrente: "A Verona è un punto guadagnato"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato a Lazio Style Radio l'ex tezino della Lazio Raffaele Sergio che ha fatto il punto sui biancocelesti in questa fase di risultati altalenanti. Dalla partita di Verona alle dinamiche stagionali fino ad arrivare ad un suggerimento di mercato, ecco cosa ha detto ai microfoni della radio ufficiale del club.

VERONA-LAZIO - "Secondo me è un buon punto. In altre circostanze la Lazio avrebbe perso questo genere di partite. Tra le squadre che lottano per non retrocedere il Verona è la più in forma e anche tecnicamente la vedo superiore alle altre. Quindi vedo il bicchiere mezzo pieno. Il punto dà continuità di risultati. La speranza è che Immobile torni al top il prima possibile perché riesce a finalizzare al meglio il lavoro della squadra. I gialloblu hanno dato un ritmo molto alto e questo va messo in considerazione. Bisogna sempre mettere in conto le difficoltà che può crearti l’avversario. Per questo a mio avviso è un buon punto su un campo difficile".

GESTIONE ROSA E CAMBI - "Sarri anche nelle sue precedenti esperienze si è avvalso sempre di 15-16 elementi in modo tale da poter trovare una continuità tecnica e tattica. Poi le scelte vengono fatte anche in base alle partite. In generale cerca sempre di toccare poco l’11 che manda in campo, in modo da dargli fiducia".

CONDIZIONE IMMOBILE - "A me quello che preoccupa è la ripresa. Immobile è stato fuori 20 giorni e naturalmente ha bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la forma ottimale. Più gioca, più può trovare sicurezza a livello fisico e mentale. La Lazio non può fare a meno di lui in questo momento".

PUNTI DEBOLI - "Alla Lazio manca qualcosa e non ha una rosa completa al 100%. Con le nuove regole e i cinque cambi a disposizione credo che almeno 5-6 di questi 17 punti persi da posizione di vantaggio si potevano tenere. I tre impegni l’hanno penalizzata e quindi giustifico così questa situazione. Anche il mister l’ha rimarcato più volte nelle interviste post partita".

MERCATO - "Doig è un buon giocatore ma il mio preferito che spero che la Lazio possa prendere è Augello. Ha qualità, ha esperienza, ha fisico ha tecnico. Credo che possa essere importante anche per una squadra come quella biancoceleste".

ATALANTA - "Credo che l’Atalanta abbia molta qualità. Ha giovani di grande qualità come ad esempio Scalvini. Ha preso giocatori forti in attacco sia tra i titolari sia tra i panchinari. Rispetto allo scorso anno è migliorata tantissimo".