Lazio, Rambaudi: "Romagnoli? Tutto assurdo. Questo è smantellare"
Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato in maniera molto critica la notizia della possibile cessione di Alessio Romagnoli, spendendo, poi, qualche parola anche sulla prossima sfida della Lazio contro il Lecce
“La cessione di Romagnoli? In questo momento è tutto assurdo. Ci sono delle problematiche, ok, ma questo è smantellare. Attenzione, si sta agendo troppo in maniera superficiale, non da squadra che vuole tentare di fare il possibile per raggiungere gli obiettivi. L’atteggiamento piatto visto contro il Como è la conseguenza di tutto questo".
"Al momento io non credo ci sia tanta differenza tra la Lazio e il Lecce, anche perché l’aspetto mentale conta tanto adesso. Sono molto preoccupato di questo. Sabato voglio vedere se ci sarà una reazione. Qui non c’è logica. Tuttavia la squadra, anche se non è facile, deve essere brava ad estraniarsi. A Lecce devi vincere”.