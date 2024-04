Lazio, Ravanelli: "Tudor ha lo stile Juve. Mandas mi ha sorpreso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del nuovo corso di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. In particolare si è soffermato sul lavoro recente del tecnico e sulle prestazione di Christos Mandas, che ha preso il posto di Provedel infortunato. Queste le sue dichiarazioni: “Tudor ha lo stile Juventus: quanto ha detto su Bremer per motivare Castellanos prima del match di campionato mi fa capire quanto sia migliorato nella sua esperienza, se pensiamo che è partito dallo staff di Pirlo. Sentire quelle parole ti fa sentire importante, ti dà quell’adrenalina in più. Anche la presentazione in conferenza stampa prima della partita ha dato grande fiducia al giocatore”.

“Mandas mi ha sorpreso, sta facendo molto bene e non pensavo fosse così bravo. Ha giocato poche partite ma la Lazio ha due ottimi portieri. Al di là di come finirà la stagione, l’anno prossimo i biancocelesti faranno un grande campionato. La preparazione di Tudor sarà un inferno, ma in un secondo momento i giocatori ‘voleranno’. Vedremo una squadra molto intensa e aggressiva, che darà filo da torcere a chiunque. Penso che il tecnico dovrà avere anche una rosa lunga per poter mantenere alta l’energia: con la Juventus abbiamo visto una squadra più stanca nella seconda partita, ovvero in Coppa Italia”.