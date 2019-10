Lazio - Rennes, le misure di sicurezza per il match

Lazio e Rennes domani alle 21 si sfideranno in Europa League e la Questura - come si legge su questure.poliziadistato.it - ha reso note le misure di sicurezza relativa all'evento di domani decise durante il Tavolo Tecnico. Per disciplinare le fasi di afflusso e accoglienza dei tifosi presso l'Olimpico a partite dalle ore 17 sarà predisposto un "Punto di raccolta" presso Piazzale delle Canestre per i tifosi ospiti, da lì questi ultimi saranno accompagnati fino allo stadio attraverso autobus messi a disposizione da ATAC e scortati in sicurezza dalle Forze dell'Ordine. L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19.00, con possibilità di anticipo alle 18.30. La vendita di bevande e alimenti in contenitori in vetro o bottiglia (a eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro) sarà vietata agli esercizi commerciali nella zona dello Stadio Olimpico 3 ore prima della sfida e sino a 2 ore successive al termine di quest'ultima.

