Lazio - Roma, una città per due: la curiosa coincidenza che dura da 7 anni

Il derby di Roma è un evento che, coppe a parte, avviene solo due volte all'anno. Come le altre, la stracittadina si divide in sfida d'andata e in quella di ritorno, due occasioni per due squadre e due "popoli" contrapposti di tingere temporaneamente la Capitale con i propri colori. Biancoceleste o giallorosso? Assurdo ma vero, questa città da ben 7 anni cambia radicalmente sfumatura in pochi mesi, in modo continuo.

Da ben 7 stagioni infatti, né Lazio né Roma, riesce a portarsi a casa la vittoria in entrambi i derby, quello d'andata e quello di ritorno. L'ultima volta furono i giallorossi di Garcia e poi di Spalletti a prendersi i sei punti, poi ogni anno il derby ha saputo rendere felice le due tifoserie, prima una e dopo pochi mesi l'altra. Nella stagione 2016/2017 furono prima i romanisti a trionfare nella sfida d'andata per 0-2 (Strootman e Nainggolan), poi al ritorno fu la Lazio di Inzaghi a festeggiare sotto la sua curva quell'1-3 firmato Keita (doppietta) e Basta. Nell'annata seguente il primo appuntamento fu vinto di nuovo dalla Roma per 2-1 (Perotti, Nainggolan, Immobile), mentre il ritorno finì con un insoddisfacente 0-0.

Il derby d'andata fu giallorosso anche nella stagione 2018/2019: Pellegrini, Kolarov e Fazio regalarono alla vittoria alla Roma in un match che terminò 3-1 (per la Lazio segnò Immobile). La sfida di ritorno quell'anno mostrò invece un totale dominio biancoceleste, 90 minuti di controllo sfrenato da parte della Lazio che grazie a Caicedo, Immobile e Cataldi stese "i cugini". Il campionato 2019/2020, dilaniato dalla pandemia, vide entrambe le stracittadine terminare in pareggio per 1-1.

Un nuovo 3-0 tutto laziale aprì le danze della stagione 2020/2021: un Immobile inarrestabile si regalò la doppietta, mentre il tocco finale arrivò con la solita magia di Luis Alberto. Come ci si poteva aspettare, il ritorno invece se lo portò a casa la Roma con i timbri di Mkhitaryan e (ironia della sorte) Pedro. ed è proprio la sorte, beffarda e spietata, che nella stagione 2020/2021 vide lo stesso Pedro essere ancora tra i protagonisti della stracittadina, ma dalla parte opposta: fu la Lazio a vincere la sfida d'andata per 3-2 grazie alle reti di Milinkovic, dello spagnolo e poi di Felipe Anderson. Totalmente giallorosso invece il match di ritorno con la squadra di Sarri spenta e troppo imprecisa: Abraham e Pellegrini chiusero i giochi sul 3-0.