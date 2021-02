Lazio, Rossi (CT Ungheria): "Inzaghi? Sta facendo bene, è tra i soliti noti"

Tanti sono gli allenatori che al momento stanno facendo bene in Serie A. Molti si sono confermati dei top, mentre altri stanno sorprendendo con le loro idee. Per Marco Rossi, CT dell'Ungheria, Simone Inzaghi è una conferma del nostro campionato e con la Lazio sta facendo molto bene. Durante la sua intervista a TuttomercatoWeb.com, ha detto: "Quanto fatto da Pioli col Milan è quasi inaspettato, ha coniugato bel gioco e risultati importanti. Poi ovviamente i soliti noti: l'Inter con Conte è una garanzia, bene anche Fonseca e Simone Inzaghi. Pirlo con la Juve era partito male, quasi in modo confusionario ma poi quando il tecnico ha conosciuto bene pregi e difetti dei giocatori, ha dato un'identità e si può dire che sta facendo un ottimo lavoro".