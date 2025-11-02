Lazio, Rovella e quel filo che lo lega a Jannik Sinner: tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Pubalgia canaglia. Nicolò Rovella vuole tornare in campo il prima possibile per aiutare la Lazio. Il centrocampista italiano ha scelto la terapia conservativa e adesso segue con attenzione gli step necessari per il rientro.

Come riporta il Corriere dello Sport, Rovella sta seguendo un programma personalizzato che lo ha portato negli ultimi giorni a Torino, dove si è affidato a un team di fiducia composto da un fisioterapista e da un preparatore atletico importante nel mondo dello sport e che in passato ha collaborato anche con Jannik Sinner, contribuendo alla costruzione della sua straordinaria base fisica.

Le attività di recupero, che si concentrano maggiormente sul rinforzo muscolare della zona pubica e addominale,sono state concordate con lo staff medico della Lazio. Rovella spinge per rientrare il prima possibile, ma l’ipotesi più realistica resta quella di un ritorno dopo la sosta di novembre. L'ex Monza e Juve spinge per rientrare e Sarri lo aspetta. Ma anche Gattuso.