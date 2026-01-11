Lazio, Sabatini su Ratkov: "Non è un pivot, è un attaccante di movimento!"

Il noto ds Walter Sabatini, con un passato tra Lazio, Roma e Salernitana tra le altre, ha parlato ai microfoni di Punto & Virgola in merito al nuovo attaccante della Lazio Petar Ratkov, definito da molti come non idoneo per le caratteristiche richieste dai Sarri. Sabatini, però, la pensa diversamente. Ecco di seguito le sue parole:

"Ho sentito, perché non leggo molti giornali francamente, che c'è stata una polemica sull'attaccante Ratkov, che viene giudicato un pivot, e invece Sarri voleva un altro tipo di attaccante. Questo ragazzo non è un pivot, è un attaccante che attacca alla profondità. Del pivot c'è solamente l'altezza, ma non è caratterizzato in quel senso. È un giocatore di movimento, e anche un movimento interessante".

"Poi sai, questa è un'operazione che io giudico molto interessante, perché non è facile estrarre un giocatore dal circuito del Salisburgo, che è ovviamente della Red Bull. Quindi è stata un'operazione molto prestigiosa, secondo me, e tirare fuori un giocatore a gennaio, soprattutto un giocatore che ha già fatto dei gol. Il campionato austriaco non è un grande campionato, però è sempre difficile per un attaccante".