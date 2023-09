Lazio, Sarri colpito da Guendouzi: “Mi sembra una bella faccia tosta”

Buonissima la prima per Matteo Guendouzi. La prestazione di ieri ha colpito anche Sarri che, in conferenza stampa, ne ha parlato così: “Guendouzi è entrato in condizioni diverse e mi sembra una bella faccia tosta. Ha capacità ad apprendere veloce, ci può dare una mano importante”. E su Kamada ha aggiunto: “Kamada da la sensazione di avere grandi qualità tecniche. Lo stiamo facendo crescere senza stressarlo, ora purtroppo va in nazionale”.

