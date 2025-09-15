Lazio, Sarri in diretta per commentare la gara contro il Sassuolo: ecco quando

Niente conferenza stampa per Maurizio Sarri dopo Sassuolo - Lazio, visto che ha lasciato il Mapei Stadium "per motivi familiari", come spiegato dalla società. Il tecnico biancoceleste interverrà domani alle 12 in diretta sui canali ufficiali della società per analizzare la partita. Di seguito l'annuncio: "Domani, alle ore 12.00, Maurizio Sarri sarà in diretta su sslazio.it e Lazio Style Radio per commentare la partita con il Sassuolo, analizzando le sensazioni e i temi principali della gara".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 14/09