Lazio, Sarri spiega: "Ecco come sta Zaccagni". E contro il Sassuolo...

Il punto su Zaccagni. In conferenza stampa, alla vigilia di Sassuolo - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto chiarezza sulle condizioni del capitano, rientrato acciaccato dal ritiro con la Nazionale italiana. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Rovella e Zaccagni sono usciti acciaccati dalla Nazionale. Zaccagni ha un'evoluzione positiva, è un altro discorso rispetto a Rovella perché è un colpo preso in partita. Vediamo chi recuperiamo. L'atteggiamento è importante, se è quello della seconda abbiamo possibilità, se è quello della prima no".

