Lazio, sono tornati i clean sheet. Solo una squadra ha fatto meglio…
02.11.2025 07:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Solidità ritrovata. Si vede la mano di Sarri: la Lazio subisce meno e riesce a tenere di più la porta inviolata rispetto allo scorso anno. Il dato di questo inizio di campionato è chiarissimo e rispecchia perfettamente il lavoro del tecnico.
Sono cinque infatti i clean sheet della squadra biancoceleste e soprattutto di Ivan Provedel nelle prime giornate di Serie A.
Solo in Premier League hanno fatto meglio: l’Arsenal, con Raya in porta, al momento conta ben 6 porte inviolate. Numeri da big europea.