Lazio | Sorrentino e i migliori portieri della Serie A: giudizio top su Provedel

Con il campionato italiano di calcio in pieno svolgimento, è importante fare il punto sulle prestazioni dei suoi portieri. Per approfondire questo argomento, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato ai microfoni di Bttfnews.it. Con oltre 360 presenze in Serie A difendendo i pali di diversi club italiani, Sorrentino ha una grande esperienza e conoscenza in materia. In questa intervista ha discusso di tanti nomi, tirando fuori anche quello di Provedel, portiere della Lazio:

“È chiaro che su tutti Vicario sta facendo cose incredibili. Senza dimenticare Carnesecchi, Silvestri che è sempre una garanzia, Provedel su cui nessuno puntava tanto ma io ho avuto la fortuna di allenarmi con lui al Chievo per tanto tempo e conoscevo le potenzialità però è chiaro che quando arrivi in una piazza importante come Roma e diventi subito protagonista come lo è stato lui significa che hai lavorato tanto anche di testa e che era già pronto per grandi palcoscenici”.