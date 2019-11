Lazio, Stendardo: “A Roma la migliore parentesi della mia vita. Su Tare...”

L’ex difensore della Lazio Gugliemo Stendardo, ospite della trasmissione ‘Lazialità in Tv’, si è espresso sul match di ieri contro il Milan, oltre che su alcuni giocatori più rappresentativi: “La Lazio ha vinto e convinto, credo potesse fare anche più gol. Leiva è un calciatore che dà equilibrio sia in fase offensiva che difesa, per la Lazio è determinante. Milinkovic? Ci aspettiamo tutti qualcosa in più, ha delle qualità superiori alla media. Credo che quest’anno non stia deludendo le aspettative. Ieri ha fatto una partita discreta, ma è stato determinante in alcuni momenti topici. Il fatto che non voleva uscire è proprio perché tiene alla causa e voleva dare il suo contributo. In fase realizzata è uno che ci sa fare, preferirebbe giocare in quel ruolo. Credo che anche a centrocampo la sua parte la stia facendo molto bene. Bastos è stato molto sfortunato, col corpo era messo bene. La Lazio ha un solo nemico, se stessa. Se gioca al massimo delle sue potenzialità, può battere chiunque, anche la Juventus. Deve migliorare in continuità e concentrazione. Un giocatore che prenderei al Milan? Romagnoli, credo che sia il miglior difensore italiano. Anche Donnarumma è un giocatore importante, ma non farei altri ‘cambi’. La Lazio è superiore. Modulo spregiudicato? Quello che conta è l’interpretazione".

GIOCATORI - "Immobile? Ha fatto un gran gol, porta il difensore verso l’esterno ed anticipa di testa. Fa dei movimenti fondamentali per la squadra di Inzaghi. Quando Milinkovic e Luis Alberto si inseriscono tra le linee, è perché l'attaccante porta via i centrali. Attacca lo spazio, la profondità, solamente lui ha quelle caratteristiche. Vavro? Ha delle ottime potenzialità fisiche, in Italia non ha ancora dimostrato nulla. Il primo anno non è semplice, ma lo aspetterei prima di dare giudizi definitivi. Bisogna vederlo in partite importanti".

PASSATO - "Rappresenta l’apice della mia carriera, per questo ho la Lazio nel cuore. Quella biancoceleste è la più bella parentesi della mia vita calcistica. Per noi era un’opportunità, io venivo dalla Serie B al Perugia, eravamo tutti ragazzini. Era un punto d’arrivo. Anche oggi i giocatori devono essere orgogliosi di indossare questa maglia. Ci sono giocatori che sono stati sottostimati, Siviglia era uno di questi. Ottimo difensore, avrebbe potuto fare anche di più. Di Canio credo che sia stato il più forte, tecnicamente aveva delle qualità al di sopra della media. Ho avuto la fortuna di giocare con i portieri più forti d’Italia, Buffon e Peruzzi. Anche in allenamento, erano giocatori di un altro livello".

DIRETTORI SPORTIVI - "Sabatini è il numero uno, è uno dei pochi che conosce molto bene il calcio. Tare? Non mi aspettavo diventasse un grande direttore sportivo. Negli ultimi anni ha portato giocatori sconosciuti a Roma, bisogna fargli solamente i complimenti. E’ una persona molto riservata, non è un grande comunicatore".

Lazio, problema alla coscia per Marusic: salta Celtic e Lecce

Lazio, Correa-Immobile gemelli del gol d'Europa: nessuno segna come loro

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 4/11 alle 21.25