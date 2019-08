Lazio, tutti in viaggio: la partenza direzione Samp - FOTO

La Lazio è arrivata a Fiumicino. Circa una mezz'ora fa, infatti, i biancocelesti hanno raggiunto l'aeroporto in pullman, per poi mettersi in viaggio. Direzione Genova: la squadra è attesa domani sera per il primo match di campionato, contro la Sampdoria. In queste ore, dunque, dopo la rifinitura in mattinata e la conferenza di Inzaghi nel primo pomeriggio, la Lazio si è messa in marcia. Pronta al fischio inziiale di questa nuova stagione.

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALL'HOMEPAGE