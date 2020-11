Lazio, tutti pazzi per la PlayStation5. Luis Alberto: “Finalmente è arrivata” - FT

C'è forse qualcosa che i calciatori e gli uomini in generale amano più di scendere in campo, giocare alla PlayStation. In questi giorni il mondo dei gamer ha atteso l'uscita della nuova consolle e ad alcuni biancocelesti è già arrivata a casa. Prima Ciro Immobile e ora Luis Alberto che su Instagram scrive: "Finalmente è arrivata!".

Lazio, Immobile unico italiano tra i 25 migliori calciatori secondo Goal: la classifica

Lazio, via libera per Acerbi: raggiungerà la Nazionale questa sera

TORNA ALLA HOME