Lazio - Udinese, scelto l'arbitro del match: ecco di chi si tratta

Sul sito dell'AIA è stata appena condivisa la designazione arbitrale relativa al match tra Lazio e Udinese, in programma domani, martedì 18 gennaio 2022 alle ore 17.30 all'Olimpico. Toccherà al signor Minelli dirigere l'incontro, coadiuvato dagli assistenti Galetto e Affatato. Luca Massimi il quarto uomo, mentre al Var ci sarà Rapuano. Avar, infine, Liberti. Di seguito, il comunicato apparso sul sito ufficiale bianccoeleste:

"Lazio-Udinese, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì 18 gennaio 2022 alle ore 17:30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Minelli (sez. di Varese).

Assistenti: Mauro Galetto- Salvatore Affatato

IV uomo: Luca Massimi

V.A.R.: Antonio Rapuano

A.V.A.R.: Stefano Liberti".

I PRECEDENTI - Daniele Minelli non ha mai arbitrato la Lazio in carriera: la sfida di domani sarà quindi un esordio per il fischietto di Varese. Quest'ultimo non ha mai diretto sfide che hanno visto l'Udinese protagonista.

Lazio, la Serie A invita alla visione: "Sta per iniziare il Sergej's show" - VIDEO

Lazio, ansia Pedro: oggi gli esami strumentali per scongiurare lo stiramento

TORNA ALLA HOMEPAGE