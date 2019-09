Lazio, un nuovo inizio per ripartire: il Genoa, Immobile e Lucio Battisti

Oggi, 29 settembre... "Seduto in quel caffé / io non pensavo a te". La Lazio riparte dal Genoa, riparte da Ciro Immobile. La trasferta di Milano aveva portato con sé qualche ruggine (o presunta) di troppo: la panchina di Ciro, le critiche a Inzaghi per i cambi discutibili, una squadra poco cinica... Tutte digressioni che nei giorni a seguire sono state analizzate nella giusta maniera dai diretti interessati. La Lazio cè. La squadra vuole dimostrare un cambio di rotta, nella testa più che nelle gambe. Come sottolineato in conferenza stampa dallo stesso Inzaghi, in tutte le partite giocate sin qui la Lazio ha sempre dominato (almeno nel primo tempo) il proprio avversario. E se contro Sampdoria e Parma il dominio ha portato i suoi frutti, contro Roma, SPAL, Cluj e Inter è mancata la giusta cattiveria sotto porta, è mancato il cinismo delle grandi squadre. Ma guai a piangersi addosso, ormai quel che è stato è stato. Oggi a Roma c'è il sole e gioca la Lazio. Arriva il Genoa di Andreazzoli, uno che l'ultima volta che ha varcato la soglia dell'Olimpico ha portato in dono il presente più dolce che un padrone di casa possa ricevere. Torna Immobile dal primo minuto dopo la panchina contro l'Inter, e lo fa con l'intenzione di andare in gol perché le tradizioni vanno rispettate: ben 8 i gol segnati da Ciro il grande al Grifone, 3 con la maglia del Torino, 5 con quella della Lazio. A conti fatti la sua vittima preferita. Oggi, 29 settembre... Lucio Battisti sbarca finalmente online. Ad annunciarlo la Sony Music. Dalla mezzanotte di oggi, infatti, si potranno ascoltare su tutte le piattaforme streaming i 12 album firmati Battisti-Mogol, per anni rimasti taciuti ai più per via della mancata concessione dei diritti delle canzoni da parte della famiglia Battisti alla SIAE. Per il momento ancora non disponibile il repertorio della collaborazione del cantautore romano (e laziale) con il paroliere Pasquale Panella. Tutti ottimi motivi per sorridere e ripartire da un nuovo inizio: la Lazio, Immobile e Lucio Battisti. Oggi, 29 settembre... il posto migliore per ascoltare le canzoni del nostro caro Lucio rimane lo Stadio Olimpico dopo una vittoria della Lazio.

