Lazio | Una rimonta per riscrivere la storia: solo quattro i precedenti in Europa

Domani la Lazio ospiterà il Bodo/Glimt per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Baroni sa bene quanto sia complicato, ma sa anche che questa squadra ha tutte le carte in regola per ribaltare il 2-0 dell'andata. In un periodo in cui i biancocelesti fanno fatica a fare gol, la sensazione è che i giocatori dovranno superare i propri limiti per accedere alle semifinali.

La Lazio dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo e credere di poter riuscire in una rimonta che, nella sua storia ultracentenaria, gli è riuscita solo in quattro occasioni in Europa. La prima, che in pochi ricorderanno, risale al primo turno di Coppa Uefa. Era il 1975/76, l'avversario il Chernomorets Odessa, e dopo l'1-0 dell'andata in trasferta, la Lazio ribaltò con un secco 3-0. Accadde anche pochi anni dopo contro il Boavista, stagione 1977/78: il risultato dell'andata in Portogallo fu lo stesso, mentre al ritorno in casa il 5-0 dei biancocelesti consentì il passaggio del turno.

Per trovare un'altra rimonta europea, bisogna fare un balzo in avanti di oltre vent'anni. Primo turno di qualificazione in Champions League dell'annata 2001/02, quando la Lazio venne prima sconfitta in Danimarca dal Copenhagen con il risultato di 2-1, mentre al ritorno la ribaltò grazie ad un roboante 4-1. Fautori di quella rimonta furono Hernan Crespo (autore di una doppietta), Claudio Lopez e Stefano Fiore.

Più recente è invece l'ultima situazione in cui la Lazio è stata in grado di ribaltare un confronto europeo. Erano i sedicesimi di finale di Europa League del 2018 e la Lazio, volata a Bucarest per affrontare la Steaua, perse 1-0 nella gara d'andata. Ma al ritorno, grazie a un netto 5-1, riuscì a superare il turno e accedere agli ottavi di finale.

Nella storia biancoceleste le rimonte non sono un evento ricorrente, soprattutto non è mai successo in una fase così avanzata di un torneo europeo. Alcune volte ci è solo andata vicino, come ad esempio nella Coppa Uefa del 1973/74 quando, dopo aver perso 4-0 l'andata contro l'Ipswich Town in una delle sfide più controverse della storia biancoceleste, il sogno si infranse al ritorno: la Lazio vinse 4-2, ma lo sforzo non è bastato per superare il turno. Oppure, nella storia più recente, nei sedicesimi di finale di Europa League, annata 2021/22, la Lazio di Sarri non riuscì a ribaltare il 2-1 subito a Oporto e all'Olimpico terminò con il risultato di 2-2.

Domani la Lazio ha la chance di dimostrare che la storia può essere riscritta. Ci saranno circa 50.000 laziali a sostenere la propria squadra del cuore, per tentare di portarla più avanti di quanto chiunque a inizio anno avrebbe mai potuto immaginare.