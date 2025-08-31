Lazio - Verona, due gol in dieci minuti: ecco da quanto non accadeva
Doveva reagire e ha reagito. Una Lazio praticamente perfetta quella scesa in campo all'Olimpico contro il Verona e che ha chiuso la prima frazione di gioco sul 3-0 con le reti di Guendouzi, Zaccagni e Castellanos autore anche di due assit.
In particolare le prime due reti biancocelesti sono arrivate nei primi 10 minuti di gioco, una situazione che non accadeva addirittura dal 2022. Come riportato da Opta i biancocelesti hanno segnato due gol nei primi 10 minuti di una gara di Serie A per la prima volta dal 15 gennaio 2022, in quel caso doppietta di Immobile contro la Salernitana.
