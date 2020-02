Lazio - Verona, Inzaghi: "Peccato non aver vinto, ma ringrazio la squadra"

C'è rammarico: solo un punto. Stavolta la buona sorte ha voltato le spalle agli uomini di Simone Inzaghi, tanto che il doppio palo colpito da Luis Alberto sembra stia ancora tremando. Al termine della partita tra Lazio e Verona, terminata 0-0, l'allenatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei suoi: "Ho fatto i complimenti alla squadra, siamo stati bravissimi, organizzando una grande gara contro un'ottima squadra. Abbiamo fatto 27 tiri in porta, avremmo meritato di vincere. Non abbiamo avuto l'episodio a favore. Alla fine ho preferito inserire Parolo perché poi queste partite rischi di perderle. Ma per la prestazione ho fatto i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravissimi: è stata una partita di grande sacrificio. Il doppio cambio sulle fasce? Lulic ha speso tanto e poi volevo alzare la squadra. C'è rammarico per il risultato ma penso che i nostri tifosi si siano divertiti. Devo essere sincero, la mia impressione è stata di aver fatto una grande partita. Alla squadra non posso chiedere di più, infatti ho ringraziato tutti a fine partita. Stasera mancava Correa e sappiamo tutti cosa rappresenta per la nostra squadra. Ripeto: c'è rammarico ma bisogna guardare la prestazione. Adesso in quattro giorni dovremmo organizzare un'altra partita altrettanto importante contro il Parma. Penso che siamo stati bravissimi a prepararla in soli due giorni perché abbiamo organizzato un'ottima partita. Il record di Eriksson? manca ancora qualcosina. Mi dispiace non aver regalato una vittoria ai nostri tifosi, ma il calcio è questo. La prestazione c'è stata e i ragazzi hanno dato tantissimo per questa partita".

Mister Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Channel ribadendo il concetto: “Penso che abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario di valore. Avremmo meritato di vincere, sia noi che i tifosi. La scenografia? Ci ho fatto caso, bellissima. Siamo abituati ad ammirare quello che organizzano i ragazzi della Curva. La squadra ha dato il massimo, ho fatto loro i complimenti. C’è rammarico perché abbiamo fatto 24 tiri e preso due pali. Il Verona però è una squadra organizzata e sta ottenendo risultati importanti. Loro sono molto orientati sull’uomo, non è facile. I ragazzi sono stati bravi a preparare questa sfida in soli due giorni. Il cambio di Parolo? Avevo il dubbio se mettere Adekanye, a volte in determinate partite bisogna essere bravi a scegliere. La prossima gara sarà difficile, il Parma è un’ottima squadra che sa organizzarsi. Dobbiamo recuperare energie e arrivare al massimo”.

