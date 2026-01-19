Lazio, Zaccagni a Dazn: "Taylor e Ratkov si stanno integrando bene"
19.01.2026 20:15 di Christian Gugliotta
Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Lazio - Como. Di seguito le sue parole dichiarazioni:
“Vincere oggi è importantissimo, vogliamo dare continuità alla vittoria di Verona. Ci siamo preparati bene, affrontiamo una squadra molto forte e ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”.
“Taylor e Ratkov? In primis sono due bravi ragazzi e si stanno integrando molto bene nel gruppo. Piano piano capiranno meglio cosa chiede il mister. Taylor è un centrocampista di grande qualità, lo conoscevamo già. Ratkov è giovane, ha grandissime potenzialità e ci aspettiamo tanto”.
Christian Gugliotta
