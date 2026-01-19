Lecce, Falcone punta la Lazio: "Ripartiamo dalla prestazione con il Milan"
19.01.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la sconfitta contro il Milan, il portiere del Lecce Wladimiro Falcone ha parlato in conferenza stampa proiettandosi sulle prossime partite di campionato, a partire da quella contro la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Da cosa si riparte? Dalla prestazione. Abbiamo fatto due gare a San Siro in pochi giorni e c'eravamo. Non abbiamo preso goleade o cose, dobbiamo ripartire da questo".
"Bene in difesa, ci manca qualcosa in attacco, però spero che questa cosa si possa sbloccare il prima possibile. Usciamo con l'amaro in bocca ma ripartiamo dalle prestazioni".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.