Lokomotiv Mosca - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio riparte da Mosca. Dopo i tre punti persi contro la Juventus, c'è da centrare la qualificazione in Europa League. Giovedì alle 18:45 i biancocelesti giocheranno la 5^ giornata del gruppo E in Russia contro la Lokomotiv Mosca. La squadra di Sarri deve vincere a tutti i costi se vuole passare il turno. Il match si potrà seguire in tv su Sky Sport e in streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW TV e DAZN.