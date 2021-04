Luiz Adriano nei guai: positivo al Covid va al supermercato e investe un pedone

Guai in vista per Luiz Adriano ex attaccante del Milan oggi al Palmeiras. Il club ha infatti deciso di multarlo dopo che il calciatore, positivo al Covid, ha deciso ugualmente di uscire per accompagnare la madre al supermercato. Come se non bastasse l'essere uscito nonostante fosse positivo ha anche investito un pedone, per fortuna senza gravi conseguenze. Come riportato da La Gazzetta dello Sport ha poi chiesto scusa sul suo profilo Instagram per quanto accaduto.

Lazio, a Formello festa per Radu: c'è Favalli per il passaggio di consegne

Lazio, Acerbi fino al 2025: accordo raggiunto, la firma in estate

TORNA ALLA HOME