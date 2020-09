Lukaku pronto a riprendersi il suo posto: "Un passo alla volta" - FT

Un calvario durato due anni quello di Jordan Lukaku. Da quando indossa la maglia biancoceleste non ha mai potuto avere continuità nel gioco e per forza di cose quindi anche nei risultati. Tutta colpa di quei maledetti infortuni che lo hanno costretto a stare più fuori che dentro il campo, di giocare pochi spezzoni di stagione. Lo scorso anno stava per essere ceduto, adesso sotto le Tre Cime di Lavaredo il belga sembra essere rinato. Fisico asciutto, la corsa che lo ha sempre contraddistinto, e i risultati di un duro e lungo lavoro di riabilitazione che ora finalmente sta dando i suoi frutti. Se tutto andrà per il verso giusto sarà un nuovo e importantissimo acquisto per mister Inzaghi su quella fascia che ancora non ha trovato un erede di Lulic. Il calciatore è il primo a non aver mai mollato e su Instagram scrive: "Un passo alla volta".

Lazio, presentazione ad Auronzo: la squadra sfila con la maglia Champions

AURONZO GIORNO 10 - Lazio, termina la seduta mattutina: si chiude con le prove difensive

TORNA ALLA HOME