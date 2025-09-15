Lutto nel mondo del giornalismo, si è spento Franco Ligas: volto storico di Mediaset

TUTTOmercatoWEB.com

Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Franco Ligas che, dal 1984 al 2013 ha fatto parte della redazione sportiva di Mediaset raccontando i principali eventi di calcio, pugilato e ippica. Ligas si è spento nella giornata di oggi all’età di 79 anni.

