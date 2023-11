Marsiglia, Correa sempre più deludente: ma i compagni lo difendono

Fonte: Tuttomercatoweb

Joaquin Correa non ha convinto in questo inizio di stagione con la maglia dell'Olympique Marsiglia, con zero gol nelle sue nove presenze (ma solo 422 minuti in campo, ndr) tra Ligue 1 ed Europa League. Leonardo Balerdi, suo compagno di squadra e connazionale, ha difeso a spada tratta il Tucu: "Ha bisogno di tempo per adattarsi, la Serie A non ha nulla a che vedere con il campionato francese. Quando è arrivato avendo tanto dolore al piede, sono cose che non vediamo, ma che influiscono sul suo rendimento in campo. Non è al 100%, ha bisogno di recuperare".

L'attaccante argentino, arrivato in estate al Velodrome, verrà essere riscattato dall'Olympique Marsiglia solamente in caso di qualificazione alla fase ai gironi della prossima Champions League. Significa quindi arrivare terzi in classifica, oppure quarti se la Francia sarà tra le due nazioni con il coefficiente UEFA più alto in fatto di ranking, anche se la situazione appare difficile in questo momento. All'Inter, Correa era arrivato nell'estate del 2021 in prestito con obbligo di riscatto, per cinque milioni più venticinque dalla Lazio. Sarà a bilancio per "soli" 7,5 milioni nel prossimo anno.