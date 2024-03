Martusciello, l'ex compagno di squadra: "Spero non segua Sarri, vi dico perché"

TUTTOmercatoWEB.com

Giovanni Martusciello ha preso il posto di Sarri all'indomani delle sue dimissioni e guiderà la squadra fino a fine stagione salvo sorprese. Calciomercato.com, per l'occasione ha intervistato un ex compagno di squadra, ai tempi dell'Ischia, dell'attuale allenatore della Lazio, Franco Impagliazzo. Queste le sue considerazioni sulla vicenda: "Non sento Giovanni da 4-5 mesi, ma abbiamo un gruppo con quelli dell’Ischia calcio. Ci diamo gli auguri in chat e proprio adesso stiamo cercando di capire se allenerà la Lazio. Però è occupato e ancora non ci ha risposto".

"Ma vorrei aggiungere una cosa. Io non condividevo nulla di quello che faceva Sarri. Sono malato della Juventus, ma quando è stato mister della Juve mi ha avvelenato, perché vedo il calcio in modo diverso. Lui faceva le sostituzioni ma non stravolgeva mai la partita, cambiava giocatori ruolo per ruolo. Io intendo il calcio in modo diverso. Spero che Martusciello non segua Sarri in questo finale di stagione. È sempre stato con lui come collaboratore, forse continuerà su quella falsariga, ma mi auguro per lui di no”.

