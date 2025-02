Mattei: "AIA? Contro la Lazio non si ammettono gli errori"

Continua a tenere banco in casa Lazio quanto accaduto nella gara di Coppa Italia contro l'Inter con la prima rete nerazzurra segnata da Arnautovic. Sul tema ecco il pensiero di Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei: "AIA? Ad un’altra squadra potrebbe capitare di non avere un rigore perché l’arbitro sa che lo sbaglierebbe. Si fa un processo alle intenzioni, non ho mai sentito una spiegazione del genere su un fuorigioco netto. Mandas è impallato da de Vrij, se si fosse spostato magari l’avrebbe presa. È una presa in giro, con la Lazio non si ammettono mai gli errori. Potrei sbagliare, ma credo che Lotito non voglia dare soddisfazione a chi lo ha sconfitto, la Federcalcio, lamentandosi pubblicamente. Secondo me la Lazio si sarebbe dovuta presentare davanti ai giornalisti per denunciare quello che sta succedendo. Bisogna parlare di calcio, il rischio di concedersi al Milan è molto alto".