Mattei duro: "Società costretta a vendere. I calciatori rifiutano questa Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei, ai quali si è proiettato alla partita tra Lazio e Como, spendendo, poi, delle parole sulla necessità del club biancoceleste di chiudere altre cessioni per evitare un nuovo blocco del mercato. Queste le sue dichiarazioni:

“Soltanto l’Inter può perderlo questo campionato, ha la rosa migliore e la prima mezz’ora di Udine ha giocato un grande calcio; ha l’unico difetto di non chiudere le partite, di specchiarsi troppo. Il prossimo turno permetterebbe ai nerazzurri di staccare le inseguitrici".

"Per la Lazio quella di stasera è una delle ultime, se non l’ultima, chiamata per dare un senso a questa stagione. Altrimenti si dovrà pensare solo alla Coppa Italia. C’è una distanza in classifica che si può recuperare con la vittoria, ma è da quasi un anno che la Lazio non vince due partite di seguito".

"La Lazio è costretta a vendere perché tre anni fa aveva tra i 190 e i 200 milioni di euro, in più ha venduto Milinkovic; ora non sa come tamponare l’emergenza. La Lazio ha perso 80 milioni in 2 anni. Si sta lavorando per riportare la Lazio, entro marzo, a scongiurare un altro blocco del mercato. I calciatori non rifiutano la Lazio, rifiutano questa Lazio, è diverso”.