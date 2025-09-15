Melli spiega: "La Lazio ha perso tanto rispetto all'anno scorso..."

Dubbi su Sarri anche da parte di Franco Melli. Il giornalista intervenuto ai microfoni di Radio Radio ha parlato della prestazione della Lazio nell'ultima sconfitta contro il Sassuolo, soffermandosi sul lavoro del tecnico biancoceleste e facendo un paragonare con lo scorso anno con Baroni. Queste le sue parole in merito.

“Caro Comandante Sarri così non va, a forza di cercare l’ordine in campo, mi pare che la Lazio rispetto a quel che si era visto l’anno scorso con Baroni nella prima parte, abbia perso molta spontaneità e creatività e non abbia nessuna precisione in zona tiro. L’unica parata del portiere del Sassuolo arriva 10 minuti prima del gol che fa soccombere la Lazio".

"Ci rendiamo conto che in una partita che presentava problemi inferiori di Como, perché pur giocando meno peggio, a tratti in maniera decente, se l’è andata a cercare. Fadera segna un gol completamente solo dentro l’area. Io non mi sarei mai aspettato un fatturato offensivo così mortificante. Il Sassuolo se togliamo un grande Matic e un Laurienté pericoloso, non aveva nulla da proporre".

