Messi, dalla Spagna: l'argentino si vede più fuori che dentro al Barcellona

Continuano a rincorrersi le voci secondo le quali Leo Messi voglia lasciare il Barcellona. Il ko contro il Bayern Monaco in Champions ha lasciato non poche scorie, soprattutto per l'umiliazione subita dal club blaugrana. Per questo, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, pare che l'argentino abbia avuto un colloquio con il nuovo allenatore Koeman in cui ha dichiarato di sentirsi più fuori che dentro il progetto Barcellona e che sa anche la difficoltà ch comporterebbe il suo addio vista la sua situazione contrattuale che prevede una clausola di ben 700 milioni.

Calciomercato Lazio, da Salerno ecco Akpa Akpro: i dettagli

FIGC, Gravina: "Orsato in finale di Champions? Motivo di orgoglio per il calcio italiano"

TORNA ALLA HOMEPAGE