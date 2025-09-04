Milan, Nkunku: "Mi ispiro a Kakà. Ho parlato con Thiago Silva e..."
04.09.2025 18:30 di Ludovica Lamboglia
Christopher Nkunku, nuovo acquisto del Milan è intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale. Tra i punti si è soffermato anche su cosa porti dal Chelsea in rossonero:
"Il Chelsea è una grande squadra, ci sono grandi giocatori. Portiamo professionalità. Poi qui c'è una nuova atmosfera".
C'è uno a cui ti ispiri?
"Kakà sicuramente, ho parlato anche con Thiago Silva e mi ha sempre detto qualcosa di positivo sul Milan. So che è il miglior club italiano ed è un piacere essere qui".