Napoli, De Laurentiis furioso: "Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio!"

Continuano le tensioni in Lega e ultimo protagonista di uno sfogo che non è passato inosservato è il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe andato su tutte le furie riguardo i criteri di distribuzione della quota dei diritti tv legati al numero degli spettatori: "Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti", queste le sue parole.

Calciomercato Lazio, non solo Borrè: Tare studia dei colpi a parametro zero

Serie A, quante perdite senza tifosi: ecco i mancati incassi della Lazio

TORNA ALLA HOME